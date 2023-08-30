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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعيب : 30 ألف مستفيد مباشر من مبادرة أنت الحياة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أحمد شعيب، منسق عام حياة كريمة في محافظة الجيزة، إنه منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة في 2019، وهي تهتم بكافة الجوانب التي توفر للمواطن المصري المعيشة الكريمة، منها جانب البنية التحتية، والتي افتقدت إليه القرى في عشرات السنين، إلى جانب بناء الإنسان المصري، والجانب الاقتصادي، والاجتماعي وما إلى ذلك. 

منسق حياة كريمة يكشف الجهود في إحدى قرى العياط 

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبادرات التي تمت على مستوى محافظة الجيزة، كان مؤخرًا يوجد مبادرة "أنت الحياة"، وهي تعرف المواطن المصري أنه الهدف الأساسي للمبادرة، ويوجد شراكات مع مؤسسات مختلفة في أكبر تجمع خدمي للقرى المصرية

وتابع، أن مبادرة "أنت الحياة" والتي تمت على مدار 6 أيام في أحد قرى مركز العياط بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المختلفة، في أكبر تجمع خدمي، كان يوجد تعاون مع وزارة الثقافة ونجحوا من خلاله في إنشاء ورش تدريب، مع تقديم خدمات طبية للعلاج، وتحويل بعض الحالات التي تحتاج لتدخل دقيق للمستشفيات الشريكة. 

وأردف: "كان معانا جامعة القاهرة بكافة خدماتها من كلية الطب البشري، وكلية الطب البيطري، وكلية العلوم، وكلية طب الأسنان، ونشاط كبير حقيقي، فضلا عن المجلس القومي للمرأة وكان له دور فريد في دعم المرأة المصرية من خلال ورش حرفية، وتعليم، واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المعيلات أو من تواجه مشاكل في استخراج الرقم القومي". 

واستكمل، أن صندوق مكافحة الإدمان كان له نشاط ملحوظ جدا، وإقبال غير طبيعي عليه خلال تواجدهم في أحد قرى مركز العياط. 

وأشار إلى أن عدد المستفيدين الحقيقيين من مبادرة أنت الحياة تخطى الـ 30 ألف مواطن من الاستفادة المباشرة، وذلك بدون حساب الاستفادات غير المباشرة. 

وواصل أنه يوجد مبادرة جديدة تحت اسم "خطى" والتي يتم استهداف ذوي الهمم، وتوفير مساعدات لها من كراسي كهربائية وما إلى ذلك، وذلك يأتي في ضوء اهتمام مبادرة حياة كريمة بالفئات الأولى بالرعاية. 

حياة كريمة محافظة الجيزة الرئيس السيسي برنامج صالة التحرير عزة مصطفي مبادرة أنت الحياة

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