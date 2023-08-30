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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة محتشمة.. راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

راندا البحيري
راندا البحيري

شاركت الفنانة راندا البحيري متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت راندا في الصورة بإطلالة صيفية متميزة ومحتشمة، مرتدية جيب طويل وقميص ملون.

 

علقت الفنانة راندا البحيري، على إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "الحفلة اتلغت الحمدلله اللهم لك الحمد و الشكر 🤲🏼🤲🏼🤲🏼". 

أعلن الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات من جانب الشركة المنظمة حفاظا على أرواح المواطنين.

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