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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم أهدافه الحاسمة.. قرار مفاجئ من الوداد ضد نجمه

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الوداد البيضاوي المغربي، من تسريح لاعبه زهير المترجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وكان زهير المترجي، قد ساهم في فوز فريق الوداد ببطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة قبل الماضية على حساب الأهلي، بعدما نجح في تسجيل هدفي الفوز.


وقال موقع "هبة سبور" المغربي: " يتجه الوداد الرياضي لتسريح لاعبه زهير المترجي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب خلافه مع المدرب عادل رمزي".


قرار صادم من الوداد ضد نجمه


وأضاف: " ويدرس الوداد الرياضي امكانية بيع أو إعارة المترجي هذا الصيف، بعدما فشلت كل المساعي لتذويب الخلاف الذي نشب بينه وبين مدربه عادل رمزي أثناء مشاركة الفريق الأحمر في البطولة العربية للأندية".


واختتم: "زهير المترجي قدم موسما جيدا مع الوداد الرياضي، ومن شأن استمرار خلافه مع مدربه رمزي أن يضعه خارج الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد".

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