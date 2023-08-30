انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

أصبح إعصار إيداليا، الذي وصل إلى اليابسة في فلوريدا كعاصفة من الفئة 3 يوم الأربعاء، أول إعصار كبير يدخل خليج أبالاتشي منذ بدء حفظ السجلات الحديثة في عام 1851، وفقا لمكتب خدمة الطقس الوطنية في تالاهاسي، عاصمة الولاية.

وبلغت العاصفة ذروتها في شدتها حول الخليج بسرعة 132 ميلا في الساعة، وفقا لإسرائيل جونزاليس، خبير الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في تالاهاسي.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لموقع “PowerOutage”. كما ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار شديد الخطورة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير.

ووصل الإعصار إيداليا إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بفلوريدا، بالقرب من شاطئ كيتون، قبل الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع رياح قوية تبلغ سرعتها القصوى 125 ميلاً في الساعة، ويقع شاطئ كيتون على بعد حوالي 32 ميلاً شرق خليج أبالاتشي.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، حذر عمدة تالاهاسي، اليوم الأربعاء، جون دايلي، من أن إداليا ستكون أكبر عاصفة تضرب تالاهاسي في تاريخ المدينة.