عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

صدى البلد

أصبح إعصار إيداليا، الذي وصل إلى اليابسة في فلوريدا كعاصفة من الفئة 3 يوم الأربعاء، أول إعصار كبير يدخل خليج أبالاتشي منذ بدء حفظ السجلات الحديثة في عام 1851، وفقا لمكتب خدمة الطقس الوطنية في تالاهاسي، عاصمة الولاية.

وبلغت العاصفة ذروتها في شدتها حول الخليج بسرعة 132 ميلا في الساعة، وفقا لإسرائيل جونزاليس، خبير الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في تالاهاسي. 

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 161 ألف شخص في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لموقع “PowerOutage”. كما ألغت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، أكثر من 900 رحلة جوية، نتيجة وصول إعصار شديد الخطورة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير.

ووصل الإعصار إيداليا إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بفلوريدا، بالقرب من شاطئ كيتون، قبل الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع رياح قوية تبلغ سرعتها القصوى 125 ميلاً في الساعة، ويقع شاطئ كيتون على بعد حوالي 32 ميلاً شرق خليج أبالاتشي.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، حذر عمدة تالاهاسي، اليوم الأربعاء، جون دايلي، من أن إداليا ستكون أكبر عاصفة تضرب تالاهاسي في تاريخ المدينة.

الطيران الأمريكية الرحلات الجوية انقطاع الكهرباء خليج أبالاتشي شركات الطيران الأمريكية ولاية فلوريدا الأمريكية إعصار إيداليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

روبوت هندي يعلن مفاجأة كبرى بعد أيام على سطح القمر .. ما القصة؟

غياب إجباري لنجم الأهلي عن السوبر.. وكولر يحدد بقاءه مع الفريق

مجموعة من الصواريخ تسقط قرب حقل غاز في العراق

محاصيل مختلفة .. البحوث الزراعية بمشروع توشكى تزف بشرى

عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

انهيار أسعار الأعلاف قريبًا | مفاجأة تعلنها الزراعة التعاقدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه.. أسما شريف منير تخطف الأنظار رفقة ابنتها

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ