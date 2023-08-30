80 شركة.. كيف تأثرت المصالح الفرنسية في الجابون بتحرك الجيش؟

باتت فرنسا هي أكثر الدول المتأثرة سلبا بما يحدث في الجابون، بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو أونديما اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

وشهدت الجابون اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، أحداثا ساخنة بعد تحرك الجيش ضد بونجو، إثر إعلان فوزه بنتيجة الانتحابات الرئاسية التي جرت في البلد الواقع بوسط إفريقيا السبت الماضي.

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

وكشف إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا"CIAN" أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الجابون، إلى جانب عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

وتعد الجابون هي أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الستّ الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC) التي تضم أيضاً الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" في تقرير لها، أن الشركات الفرنسية باعت بضائع بقيمة 536 مليون يورو "585 مليون دولار" في الجابون، خلال العام الماضي وفقا لبيانات وزارة المالية الفرنسية.

واستشعرت الشركات الفرنسية العاملة في الجابون، الخطر من وجودها في البلد الواقع بالقارة السمراء، بعد تحرك الجيش ضد الرئيس على بونجو، حيث أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلتين إلى العاصمة ليبرفيل، فيما أعلنت شركتي "توتال إنرجي" و"إيراميت" عن إجراءات احترازية لحماية موظفيها.

وتوظف شركة "إيراميت" 8000 شخص في الجابون حيث تعمل في استخراج المنجنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم.

وتعد الجابون ثاني أكبر منتج للمعدن المنجنيز في العالم بعد جنوب أفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوج الفرنسية 90% من هذا المعدن، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي.

فيما تعمل شركة "سيتراج" التابعة لـ"إيرميت" على تشغيل خط السكك الحديدية ترانس - جابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.

ومنذ 95 عاما تتواجد شركة "توتال إنرجي" العاملة في الطاقة بالجابون وهي رابع أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك، وتدير سبعة مواقع لاستخراج النفط في الجابون بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الجابون.

وقالت شركة موريل أند بروم، وهي شركة أخرى لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، الأربعاء، إن الوضع في الجابون لم يؤثر على مواقعها، وإن العمل يسير فيها بشكل طبيعي.