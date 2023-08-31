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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سجل باختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم في بيان لها بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط، للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين علي  الشهادات الفنية " المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية  الصناعية" عن فتح باب التسجيل لهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:-


كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط).
كليات الفنون التطبيقية  بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)      .


وأوضحت انه قد تقرر فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي  يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

 

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق التنسيق الخاص بهم حيث يبحثون عن موعده.

 

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات العديد من الخيارات منها القبول بـ كليات الهندسة من جميع التخصصات عدا (ترميم الآثار – المعامل البيولوجية) في العديد من الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات وكليات الفنون الجميلة وكليات التربية النوعية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي وكذلك كليات الآثار والزراعة والتربية والاقتصاد المنزلي وبرنامج التعليم التبادلي والجامعات التكنولوجية.

 

خطوات التقديم بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتأتي خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات صناعي وللطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية- السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث- الخمس سنوات) من المدارس التابعة لـ وزارة التربية والتعليم، كما يلي :

أولا: يجب على طلاب الدبلومات الفنية 2023، تحديد نوع المؤهل (صناعي/ تجارى/ زراعي/ سياحي) (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

ثانيا: يسجل طالب الدبلومات الفنية 2023 رغباته في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوسه، ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

ثالثا: يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

رابعا: يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

خامسا: يقوم الطالب بتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بنفسه ومراجعتها وطبعها، حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

سادسا: في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اختبارات القدرات

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