سبب كل مصيبة كبرى.. علي جمعة يحذر من فعل شائع يوقعك في الذنوب

لاشك أن وجود فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة بسهولة يعد سبب كل مصيبة كبرى لذا ينبغي تفاديه وتجنبه ، إلا أن ما يزيد الطين بلة استهانة الناس به وشيوعه بينهم ، رغم أن من شأن فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة أن يكون سبب كل مصيبة كبرى تهلكك وتنغص حياتك وتحملك مالا تطيق، ولعل هذا ما يطرح سؤال عن ماهية وحقيقة فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة ويعد سبب كل مصيبة كبرى تحط على حياتك.

سبب كل مصيبة كبرى

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وينهانا عن كل ما فيه شر وهلاك في الدنيا وجحيم جهنم بالآخرة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك فعلاً شائعًا يعد مصيبة كبرى وبلية سيحاسب عليها الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو محاسبة الآخرين دون محاسبة نفسه، فيقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ القَذَاةَ في عَيْنِ أَخِيهِ، ويَنْسَى الجِذْعَ في عَيْنِهِ).

وأضاف أنه لابد على الإنسان أن يبدأ بنفسه في المحاسبة ويُدينها، منوهًا بأن سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- يقول فى التغيير : "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"، ابدأ بنفسك ثم بمن عندك المسئولية عليهم، لكن كثيرًا من الناس يرى القذاة في عين أخيه ويدَع جذع النخلة في عينه ؛ وهذه مصيبة كبرى وبَلية سيحاسب عليها الإنسان في الدنيا والآخرة.

فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة

واستشهد بما يقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : « مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ »[سنن الترمذى] ، أمرنا بالستر فقال -صلى الله عليه وسلم- : « وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَكَ » [مسند أحمد] ، فإذا تكبر الإنسان على أخيه بذنب ارتكبه فإن الله لا يميته حتى يرتكبه..؛ فاللهم سَلِّمْ سَلِّمْ..

وتابع: فإذا رأيتم هذا في الناس فقل الحمد لله - بينك وبين نفسك وليس في وجه أخيك- الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، فإن كثيرا من عباده قد ابتلي حتى إنه لا يستطيع أن يعود إلى الله {وَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}، فـ " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا".