عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سبب كل مصيبة كبرى.. علي جمعة يحذر من فعل شائع يوقعك في الذنوب

سبب كل مصيبة
سبب كل مصيبة

لاشك أن وجود فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة بسهولة يعد سبب كل مصيبة كبرى لذا ينبغي تفاديه وتجنبه ، إلا أن ما يزيد الطين بلة استهانة الناس به وشيوعه بينهم ، رغم أن من شأن فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة أن يكون سبب كل مصيبة كبرى تهلكك وتنغص حياتك وتحملك مالا تطيق، ولعل هذا ما يطرح سؤال عن ماهية وحقيقة فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة ويعد سبب كل مصيبة كبرى تحط على حياتك.

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

متى يكون الابتلاء اختبارا وليس عقوبة؟.. علي جمعة: تحقق منه بـ7 علامات

سبب كل مصيبة كبرى 

قال  الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وينهانا عن كل ما فيه شر وهلاك في الدنيا وجحيم جهنم بالآخرة.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك فعلاً شائعًا يعد مصيبة كبرى وبلية سيحاسب عليها الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو محاسبة الآخرين دون محاسبة نفسه، فيقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ القَذَاةَ في عَيْنِ أَخِيهِ، ويَنْسَى الجِذْعَ في عَيْنِهِ).

وأضاف أنه لابد على الإنسان أن يبدأ بنفسه في المحاسبة ويُدينها، منوهًا بأن سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم-  يقول فى التغيير : "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"،  ابدأ بنفسك ثم بمن عندك المسئولية عليهم، لكن كثيرًا من الناس يرى القذاة في عين أخيه ويدَع جذع النخلة في عينه ؛ وهذه مصيبة كبرى وبَلية سيحاسب عليها الإنسان في الدنيا والآخرة.

فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة

واستشهد بما يقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  : « مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ »[سنن الترمذى] ، أمرنا بالستر فقال -صلى الله عليه وسلم-  : « وَيْلَكَ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْراً لَكَ » [مسند أحمد] ، فإذا تكبر الإنسان على أخيه بذنب ارتكبه فإن الله لا يميته حتى يرتكبه..؛ فاللهم سَلِّمْ سَلِّمْ..

وتابع:  فإذا رأيتم هذا في الناس فقل الحمد لله - بينك وبين نفسك وليس في وجه أخيك- الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده، فإن كثيرا من عباده قد ابتلي حتى إنه لا يستطيع أن يعود إلى الله {وَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}، فـ " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا".

مصيبة كبرى مصيبة علي جمعة الدكتور علي جمعة فعل يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة يجعلك تقع في الذنوب الكبيرة سبب كل مصيبة سبب كل مصيبة كبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ترشيحاتنا

هل يجوز نحر شاة واحدة للمولود الذكر كعقيقة.. أمين الفتوى يجيب

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

فرص تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى أولمبياد باريس

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أخبار الفن| حفل سارة زكريا بعد قرار الإيقاف .. غادة عبد الرازق تظهر بـ البرنص

تغيير عالمي وشيك.. الجيش الأمريكي يطلق العنان لآلاف الروبوتات العسكرية خلال العامين المقبلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

ملابس البحر.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها على الشاطئ

فيديو

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

وكيل تعليم بورسعيد : كل الدعم للأفكار خارج الصندوق بهدف النهوض بالمنظومة | شاهد

لن تصدق ماذا حدث .. مقطع فيديو لثور هائج ينقض على فتاة أثناء انشغالها بهاتفها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ