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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

موتني من الضحك|هنا الزاهد تشارك رأيها في فيلم «العميل صفر» .. شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، رأيها في فيلم “العميل صفر” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت لصناع الفيلم: “موتني من الضحك يا أكرم حسني، ومبروك كريم العدل”. 

وتدور قصة العميل صفر حول الشاب "صفر" الذي تمت تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلا سريا مهما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن؛ تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص، وكون فريقه الشخصي؛ من أجل المهمة الجديدة، والتي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما لمصر؛ لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة. 

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي. 

الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة هنا الزاهد بيومي فؤاد فيلم “العميل صفر” فيلم العميل صفر

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