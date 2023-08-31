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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستمتع بأجواء الصيف في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت في أجواء صيفية، مستمتعة بالبحر، بإطلالة بالألوان المبهجة، ولاقت اعجاب الجمهور.

وأعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

 

أحدث أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" أحدث أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

اجواء الصيف أعمال نسرين طافش التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة نسرين طافش نسرين طافش

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