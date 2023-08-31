للمرة الأولى.. ميسي يفشل في التسجيل مع إنتر ميامي

سقط فريق إنتر ميامي في فخ التعادل السلبي مع نظيره ناشفيل في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الخميس، في مسابقة الدوري الأمريكي.



وفشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التسجيل لأول مرة بقميص ناديه الجديد، كما فشل إنتر ميامي في تسجيل أهداف لأول مرة في وجود ميسي.



وسجل ميسي 11 هدفا في 9 مباريات سابقة بقميص إنتر ميامي وصنع 3 تمريرات حاسمة.



يذكر أن ميسي قاد إنتر ميامي مؤخرا للتتويج بكأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه.

كان ميسي قاد إنتر ميامي مؤخرا للتتويج بكأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.