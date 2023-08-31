صحف الإمارات| مؤسسة زايد ترسل طائرة مساعدات لـ السودانيين ..واستقالة وزير الدفاع البريطاني

عسكريون يعلنون إنهاء النظام القائم في الجابون

وصول طائرة مساعدات إماراتية الى امدجراس التشادية

الاتحاد الأوروبي: لا خطة لإجلاء مواطنينا من الجابون

استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الخميس بعدة أحداث عالمية ومحلية.

فجاء في صحيفة الإمارات اليوم أن ظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، أمس الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد تم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

الجيش الجابوني رفض نتائج الانتخابات

ونقلت وكالة الانباء العالمية عن ضباط الجيش الجابوني، قولهم، إن “الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الجابون، فوز الرئيس، علي بونجو، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية بنسبة 64.27% من الأصوات.

وكان المتحدث باسم الحكومة في الجابون، أعلن في كلمة بثها التليفزيون الرسمي، قطع الإنترنت، وفرض حظر تجول ليلي اعتباراً من الأحد بسبب مخاوف أمنية في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت، السبت.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية، وصول طائرة مساعدات إغاثية إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد، والتي تحمل مساعدات إنسانية .

وقال محمد خميس آل علي ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ” تأتي شحنة المساعدات هذه ضمن سلسلة الشحنات التي وصلت الى مدينة أمدجراس التشادية وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني إلى قرى أمدجراس وتلمس احتياجات الأهالي والسعي إلى توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن"، حسبما أفادت وام.

ويواصل الفريق تقديم الدعم للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأفادت صحيفة الخليج أن قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ،اليوم الخميس، لا توجد خطة لإجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من الجابون.

وأضاف بوريل أن الانتخابات التي سبقت انقلاب الغابون كانت مليئة بالمخالفات.

ونقلت نفس الصحيفة أن استقال بن والاس من منصبه كوزير للدفاع ببريطانيا، اليوم الخميس، قبل تعديل وزاري متوقع من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال والاس إنه سيستقيل من منصبه في المرة القادمة التي يجري فيها ريشي سوناك تغييرات على حكومته، قبل التنحي في الانتخابات المقبلة، بحسب شبكة سكاي نيوز الإنجليزية.

وقال ولاس في استقالته أنه اتخذ القرار بالتنحي الذي فاز بمقعده في عام 2005، وبعد سنوات عديدة، وحان الوقت بالنسبة له للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملها، واستكشاف فرص جديدة.