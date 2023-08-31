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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوة بخطوة.. اعرف ازاي تقدم في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم في بيان لها بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط، للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين علي  الشهادات الفنية " المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية  الصناعية" عن فتح باب التسجيل لهم.

 

 

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي:-


كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط).
كليات الفنون التطبيقية  بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)      .


وأوضحت انه قد تقرر فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات بدءً من اليوم الخميس الموافق 31/8/2023 حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي  يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

 

ويترقب طلاب الدبلومات الفنية انطلاق التنسيق الخاص بهم حيث يبحثون عن موعده.

 

تنسيق الجامعات 2023

وسيبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء تنسيق الجامعات 2023 للثانوية العامة، وعادة ما يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في شهر سبتمبر من كل عام بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية وإعلان النتيجة.

 

 

 

 

 

خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني

 


يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق  www.tansik.digital.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :
- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية . 
- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .
- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد  من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب 0
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار0
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني 0
- يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.
- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.
- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع ابنائنا الطلاب

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