بالآلاف.. السعودية تعلن عن دعم مالي غير مسترد لمواطنيها

أفادت صحف محلية سعودية، اليوم الخميس، ان السلطات أعلنت منح أي مواطن سعودي مستفيد من برنامج سكني دعم مالي فوري وغير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال سعودي.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة يحقق فائضا بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني.

وأضافت هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها عن التجارة الدولية في الربع الثاني من عام 2023، أن الميزان التجاري للبلاد يحقق فائضًا بقيمة 38 مليار ريال في شهر يونيو.

وأشارت هيئة الإحصاء، إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية في الممكلة السعودية انخفضت بنسبة 25.9% في الربع الثاني من 2023، لافتة إلى أن 291 مليار ريال هي صادرات المملكة السلعية خلال الربع الثاني من 2023.