البحرية البريطانية تعلن مراقبتها لسفن روسية بالقرب من المياه الإقليمية

قالت البحرية الملكية البريطانية في بيان، اليوم الخميس، إن سفنها الحربية وطائرات الدورية التابعة لها تعقبت سلسلة من السفن الروسية بالقرب من مياهها الإقليمية فيما أسمته عملية مراقبة منسقة.

وقالت البحرية الملكية إن فرقاطات صيد الغواصات وطائرة دورية من طراز P8 بوسيدون رصدت تحركات البحرية الروسية في القناة وبحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي، دون تحديد موعد تنفيذ العملية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وتضمنت السفن الروسية الطرادين 'بويكي' و'جراد'، والطراد 'مارشال أوستينوف'، والمدمرة 'سيفيرومورسك' من طراز 'أودالوي'، بالإضافة إلى سفن أخرى، بحسب البيان.

وتعد بريطانيا موردًا دفاعيًا رئيسيًا لأوكرانيا، وقد أدانت روسيا المساعدة التي قدمتها بريطانيا لكييف.

وتقوم البحرية الملكية بشكل روتيني بتتبع تحركات السفن الحربية الروسية المبحرة بالقرب من مياهها.