أوقاف السويس: استلام 2000 شنطة سلع غذائية للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية

قام الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس اليوم باستلام دفعة من الشنط الغذائية وعددها ٢٠٠٠ ألفي شنطة من السلع الغذائية وتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس في إطار بروتوكول التعاون المشترك.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف ان البروتوكول المشترك بين الوزارت إنما جاء من باب التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والوزارات الاخري لبناء مصرنا الحبيبة.

وتابع أن البروتوكول جاء ايماءا من التوجيهات السياسية لمبادرة حياة كريمه ليشمل توزيع لحوم صكوك الأضاحي والاطعام والسلع الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية بجميع مناطق السويس.

وأضاف ان مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس قد تسلمت عدد ٢٠٠٠ شنطة من السلع الغذائية استعدادآ لتوزيعها علي المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء السويس بتوجيهات السيد الوزير المحافظ وذلك من خلال لجان مركزية مكونة من الاوقاف والتضامن والمحافظة وكذلك لجان فرعية لتصل لمستحقيها بشفافية وأمانة.