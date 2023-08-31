وكيل الأوقاف: الحفاظ على المساجد والتصدي لأي اعتداء واجب ديني ووطني

اجتمع ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس بمديري الادارات الفرعية والسادة المفتشين بحضور مدير الدعوة و مدير شئون الإدارات والسادة والسادة رؤساء الأقسام موضحا أنه لابد من الحفاظ على المساجد والتصدي بكل حزم لمن يعتدي عليها من حيث المبني والمعني لان ذلك واجب ديني ووطني.

وتابع انه لابد من العمل علي تخفيف الاحمال في استهلاك الكهرباء والمياه ولابد من المتابعة المستمرة لذلك .

وأكد انه لابد من تكثيف كافة الانشطة الدعوية مثل المنبر الثابت الدروس المنهجية وكذلك المقارئ( مقارئ الجمهور ــ مقارئ الائمة ــ مقارئ الاعضاء ... ) وذلك ليؤدي المسجد دوره المجتمعي علي اكمل وجه .



واضاف ضرورة التزام الائمة بمساجدهم وزيهم الازهري فزي الامام شرفه وكرامته ولابد من تكثيف حملات النظافة الموسعة واستمرارها للمساجد واسطح المساجد والمتابعة ورصد اي مخالفات .

ووجه فضيلته السادة الدعاة بضرورة الدعوة لطلب العلم الشرعي ودراسة القرآن الكريم وعلومه من خلال مركز اعداد محفظي القرآن الكريم والمركز الثقافي الاسلامي وكلاهما بمسجد عمر بن الخطاب بالانصاري حي السويس .