رئيس مدينة رأس غارب يتفقد وحدة الأمل الصحية لتحسين الخدمات للمواطنين

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بزيارة تفقدية لوحدة الأمل الصحية في شارع الإذاعة. في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الهدف من الزيارة هو مراجعة إمكانيات الوحدة وضمان توفير خدمة صحية مميزة لأهالي المدينة.

في الصباح الباكر، قام اللواء نديم بجولة داخل وحدة الأمل الصحية للوقوف على حالة المبنى والأجهزة الطبية المتاحة، بالإضافة إلى التحقق من توافر رصيد الأدوية اللازمة. تم من خلال هذه الزيارة التأكد من سلامة وجود كرسي الأسنان وجميع الأجهزة الطبية الأخرى.

وعلى نفس السياق، تم فحص ومتابعة الصيدلية المخصصة داخل الوحدة لضمان توافر الأدوية الضرورية، بما في ذلك البنج للأسنان وأدوية مرض السكري.

أكد اللواء نديم على أهمية معاملة المواطنين بلطف واحترام أثناء تلقيهم للخدمات الصحية، وشدد على أهمية المرور الدوري على جميع وحدات الرعاية الصحية ومتابعة أدائها بشكل منتظم. وأكد أيضًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير في تقديم الخدمات.

يأتي هذا الإجراء في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين الرعاية الصحية للمواطنين وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة والكفاءة.