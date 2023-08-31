رئيس المقاولون السابق يكشف سر رفض محمد صلاح الانتقال إلى الأهلي

كشف شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، سر رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الانتقال للنادي الأهلي قبل بدء رحلته الأوروبية بالانضمام إلى بازل السويسري.

وقال حبيب خلال تصريحات تلفزيونية:" محمد صلاح كان يمتلك عرضين من الأهلي والعربي الكويتي، لكنه أصر على الاحتراف في أوروبا".

وأضاف:" تحدثت محمد صلاح وقلت له أن النجاح والاستمرارية في أوروبا أمر صعب، وإذا أراد الاحتراف عليه أن ينظر إلى صامويل إيتو وديديه دروجبا ليصبح مثلهما".

وتابع:" كان لدينا لاعب يمتلك مهارات أفضل من محمد صلاح وهو محمد زيكا، لكنه أخبرني أنه لا يستطيع تعلم اللغة أو تحمل الغربة، وهذا هو الفارق في العقلية والطموح".

في سياق آخر، أكد تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي اتحاد جدة في الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأوضحت أن أن ليفربول يؤجل الصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.