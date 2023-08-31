عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المقاولون السابق يكشف سر رفض محمد صلاح الانتقال إلى الأهلي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، سر رفض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الانتقال للنادي الأهلي قبل بدء رحلته الأوروبية بالانضمام إلى بازل السويسري.

وقال حبيب خلال تصريحات تلفزيونية:" محمد صلاح كان يمتلك عرضين من الأهلي والعربي الكويتي، لكنه أصر على الاحتراف في أوروبا".

وأضاف:" تحدثت محمد صلاح وقلت له أن النجاح والاستمرارية في أوروبا أمر صعب، وإذا أراد الاحتراف عليه أن ينظر إلى صامويل إيتو وديديه دروجبا ليصبح مثلهما".

الموعد والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا

برشلونة يلجأ إلى حيلة اضطرارية لإتمام صفقة كانسيلو

وتابع:" كان لدينا لاعب يمتلك مهارات أفضل من محمد صلاح وهو محمد زيكا، لكنه أخبرني أنه لا يستطيع تعلم اللغة أو تحمل الغربة، وهذا هو الفارق في العقلية والطموح".

في سياق آخر، أكد تقرير صحفي، اليوم الخميس، أن النجم المصري محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن محمد صلاح منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي اتحاد جدة في الموسم الجاري.

وأشارت إلى أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ويورجن كلوب، مدرب الفريق، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأوضحت أن أن ليفربول يؤجل الصفقة إلى الدقائق الأخيرة من إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي، الذي يغلق منتصف الليلة، بغية الوصول إلى رقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.

 

محمد صلاح المقاولون الأهلى شريف حبيب ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مفيش شغل أونلاين خلاص.. انفراجة كبرى بأزمة انقطاع الكهرباء قريبا

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

موضوعات متعلقة

الموعد والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا

برشلونة يلجأ إلى حيلة اضطرارية لإتمام صفقة كانسيلو

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

فاتي يوافق على الانضمام إلى برايتون

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

لحسم التعاقد.. عرض جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

رغم أهدافه الحاسمة.. قرار مفاجئ من الوداد ضد نجمه

مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق شفهي بشأن لاعب ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

بالمستند.. البناني يستقيل من رئاسة اتحاد الرياضة

الحوار الوطني يستأنف جلساته 3 سبتمبر | ننشر جدول الأعمال

رد قوي من الحكومة الفرنسية على قرار النيجر بطرد سفيرها

مشاهد مروعة لعشرات الجثث على الطرقات بجنوب أفريقيا

وزير الصناعة لـ صدى البلد : لا بديل عن التكامل العربي لمجابهة تداعيات الأزمات العالمية

رسميًا .. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن ثلاثي المارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

أخويا أحسن شخص وحافظ القرآن ... عائلة سف.اح الجيزة تثير الجدل| ماذا قالوا؟.. فيديو

بين الرقص والبكاء.. ردود أفعال زوجات أحمد سعد بعد الانفصال عنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ