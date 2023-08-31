شاهد.. التيشيرت الاحتياطي للنادي الأهلي في الموسم الجديد

كشفت شركة أديداس رسميًا عن القميص الاحتياطي للنادي الأهلي لموسم 23/24. خليط بين الأناقة والبساطة في التصميم، باللون الأسود المزين بخطوط حمراء لامعة تعبّر بكل فخر عن تاريخ النادي العريق.

يحتل هذا التعاون بين أديداس والأهلي مركز الصدارة، حيث يعيد لقب "نادي القرن" المفضل لدى الجماهير المفضل على شعار النادي الأصلي، والذي يظهر أيضًا على ياقة القميص. يُظهر أيضاً هذا التعاون مزيجًا من التكنولوجيا المتطورة والمواد المستدامة في التصميم الأسطوري، حيث تلبي احتياجات اللاعبين في الأداء وتواكب الموضة العصرية.

تم تصميم القميص باستخدام أحدث التقنيات، وهو يتميز بخاصية AEROREADY التي تمتص العرق وتتحكم رطوبة القماش، مما يضمن الراحة المثالية للاعبين أثناء المباريات القوية. بالإضافة إلى تمسك العلامة التجارية بالتزامها تجاه الاستدامة، فقد تم تصنيع هذا الطقم باستخدام مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100%، للحد من النفايات البلاستيكية.