شاهد..انهيار جزئي بواجهة منزلين متهالكين دون خسائر في الأرواح بحي ثان طنطا..صور

شهدت منطقة كفرة مليم العشوائية بتل الحدادين بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الخميس، حدوث انهيار جزئي بواجهة منزلين متهالكين مكونين من طابقين ومبنيين بالطوب اللبن والطين ومسقوفين بالعروق الخشبية وغير مأهولين بالسكان دون حدوث خسائر في الأرواح .



وفي سياق متصل اكد عدد من سكان المنطقة تضرر منازلهم وسقوط أسقف المنازل وتعرضهم للصعق الكهربائي جراء موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد سابقا، وطالبوا الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة التدخل لإنقاذهم وإنقاذ أطفالهم من الخطر الذي يتعرضون له ونقلهم إلى سكن بديل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتسكين الأهالي بمساكن بديلة راقية وآدمية.

وتعد منطقة كفرة مليم من المناطق العشوائية غير الآمنة والتي تتبع هيئة الأوقاف ومعظم المنازل بها آيلة للسقوط وتمثل خطرًا داهمًا ومعظمها مبني بالطوب اللبن وعروق الأخشاب وبها تصدعات وشروخ وتعرض سكانها لخطر الموت.





يقول أحد الأهالي من سكان منطقة كفرة مليم إنها إحدى المناطق العشوائية التي تقع بالقرب من ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي وسط مدينة طنطا وتعد منطقة غير آمنة، حيث شملها قرار تطوير العشوائيات الذى أصدره مؤخراً مجلس الوزراء وتمت المعاينة بالفعل منذ عدة أشهر من قبل لجنة بالقاهرة وتم حصر جميع السكان بها وإبلاغهم بتطوير المنطقة وإعطائهم سكنا بديلا وإلى الآن لم يتم التنفيذ.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الجولة التي قام بها داخل منطقتي كفرة مليم ودحديرة صبري واللتان ستخضعان للتطوير ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات للطبقات الأكثر احتياجا.

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