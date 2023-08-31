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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعرب عن رغبته في حضور الرئيس الصيني لقمة الهند

صدى البلد

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن اليوم الخميس، عن أمله في أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت وسائل إعلام صينية محلية، إن شي جين بينج لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة دون ذكر أي أسباب.

وأكدت، أن نائب الرئيس الصيني لي كه تشيانج سيحضر نيابة عنه.

وكانت قد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف هو من سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت المتحدثة، في تصريح أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس بوتين، مشيرة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال - في وقت سابق - إن بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين.

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