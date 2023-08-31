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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديو على تيك توك.. حقيقة احتجاز 3 أشخاص لآخر داخل منزله بأوسيم

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "توك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص إدعى خلاله قيام آخرين باحتجازه داخل منزله بمنطقة أوسيم بالجيزة.


بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبسؤاله قرر بتضرره من أشقائه (3 أشخاص - مقيمون بعقار مجاور لسكنه) لوجود خلافات بينهم حول الإرث ولاحظ تواجدهم أمام العقار سكنهم مما دعاه لعدم الخروج من منزله خشية تعديهم عليه ، وباستدعاء المشكو فى حقهم أنكروا ما نسب إليهم ، وأنه حدثت مشاجرة بينهم منذ عامان وانتهت بالصلح والتراضى فيما بينهم.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي تيك توك مركز شرطة أوسيم منطقة أوسيم وزارة الداخلية

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فيديو على تيك توك.. حقيقة احتجاز 3 أشخاص لآخر داخل منزله بأوسيم

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