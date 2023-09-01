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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني سابق: الدولة تستهدف زيادة قدرات القطاعات التصديرية إلى 100 مليار جنيه

صدى البلد

 

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن الدولة توسعت في قطاع الزراعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بحيث تصبح قادة على الاكتفاء الذاتي، والتصدير أيضا، طامحين في وصوله إلى 100 مليار جنيه.

وأضاف النائب محمد إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر تمثل قلب العالم من حيث مكان تواجدها، من خلال قناة السويس، وقدرتنا على دخول الصناعات المرتبطة بالسفن مما تمثل أهمية للاقتصاد المصري.

تابع، إذا أردنا النجاح خلال الفترة المقبلة عيلنا زيادة حجم الإنتاج، لافتا إلى أن الدولة بدأت التوسع في قطاع الصناعة من خلال مصنع الفوسفات ومجمع الأسمدة الأزوتية، مما يساهم في وضع مصر على الخريطة الصناعية بشكل قوي.

الاكتفاء الذاتي الخريطة الصناعية القطاعات التصديرية الحدث اليوم برنامج خط أحمر برلماني سابق

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