مقدم البلاغ ضد شيري وزمردة : التحقيقات أثبتت نشرهما الفسق والفجور

قال أشرف فرحات المحامي بالنقض، ومقدم البلاغ ضد عن شيري وزمردة، إن كل إنسان حر ما لم يضر، خلاف ما حدث من شيري وزمردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشرهما ألفاظا خارجة وإيحاءات جنسية.

وأضاف أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تو فحص جميع الأجهزة الخاصة بهما من حيث الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير وخلافهما وثبت على زمردة أنها تمارس الدعارة بمقابل مادي وذلك من خلال مراسلات وحصولها على أموال تحت قيادة والدتها.

تابع مقدم البلاغ ضد عن شيري وزمردة، هناك اعترافات صريحة وواضحة من شيري و زمردة، لافتا إلى أن حرية الرأي والتعبير والإبداع ليس لها علاقة نهائيا بهذه الأعمال المنافية للآداب العامة والأعراف.