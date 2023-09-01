برنامج الراديو بيضحك يكرم الفنانة جومانا مراد |صور

حلت النجمة جومانا مراد ضيفة في الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى برنامج الراديو بيضحك ، للحديث عن أعماله الفنية خلال الفترة الماضية.



الحلقة كانت طريفة وممتعة حيث تحدثت جومانا مراد في كثير من الأمور حول حياتها وعلاقتها بأولادها وزوجها وروت الكثير من الحكايات الطريفة التي تجمعهم.

وعلى مدار ساعة ونصف تحدثت عن زيارتها الأخيرة للساحل الشمالي وإطلالاتها هناك وكذلك عن تألقها الفني في دراما رمضان بمسلسلي عملة نادرة وبابا المجال وفي موسم الصيف بفيلم ع الزيرو مع محمد رمضان.



وفي نهاية الحلقة قامت الإعلامية فاطمة مصطفى بتكريمها ومنحها درع راديو ٩٠٩٠ عن النجاحات الفنية التي قدمتها مؤخرا سواء في رمضان 2023، وفي السينما بفيلم ع الزيرو.