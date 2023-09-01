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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنامج الراديو بيضحك يكرم الفنانة جومانا مراد |صور

جومانا مراد
جومانا مراد

حلت النجمة جومانا مراد ضيفة في الراديو ٩٠٩٠ مع الإعلامية فاطمة مصطفى برنامج الراديو بيضحك ، للحديث عن أعماله الفنية خلال الفترة الماضية. 
 

الحلقة كانت طريفة وممتعة حيث تحدثت جومانا مراد في كثير من الأمور حول حياتها وعلاقتها بأولادها وزوجها وروت الكثير من الحكايات الطريفة التي تجمعهم.

وعلى مدار ساعة ونصف تحدثت عن زيارتها الأخيرة للساحل الشمالي وإطلالاتها هناك وكذلك عن تألقها الفني في دراما رمضان بمسلسلي عملة نادرة وبابا المجال وفي موسم الصيف بفيلم ع الزيرو مع محمد رمضان.


وفي نهاية الحلقة قامت الإعلامية فاطمة مصطفى بتكريمها ومنحها درع راديو ٩٠٩٠ عن النجاحات الفنية التي قدمتها مؤخرا سواء في رمضان 2023، وفي السينما بفيلم ع الزيرو. 

جومانا مراد الإعلامية فاطمة مصطفى الفنانة جومانا مراد الراديو بيضحك رمضان 2023 دراما رمضان

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