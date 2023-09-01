مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 1-9-2023 العديد من المباريات الهامة ابرزها مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة روما وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



لوتون تاون X وست هام يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



قادش X فياريال – 8.30 مساء – beIN Sports

ألميريا X سيلتا فيجو – 11 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



ساسولو X هيلاس فيرونا – 7.30 مساء – AD Sports

روما X ميلان – 9.45 مساء - AD Sports

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند X هايدنهايم – 9.30 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



نانت X مارسيليا – 10 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين



الفيحاء X الرائد – 6 مساء – SSC HD

الطائي X أبها – 6 مساء - SSC HD

الرياض X الأخدود – 9 مساء - SSC HD

الاتحاد X الهلال – 9 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي



تشايكور ريزا سبور X فاتح قرا جمرك – 9 مساء

قاسم باشا X طرابزون سبور – 9 مساء