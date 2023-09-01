مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 1-9-2023 العديد من المباريات الهامة ابرزها مباراة الاتحاد والهلال بالجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة روما وميلان في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
لوتون تاون X وست هام يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قادش X فياريال – 8.30 مساء – beIN Sports
ألميريا X سيلتا فيجو – 11 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساسولو X هيلاس فيرونا – 7.30 مساء – AD Sports
روما X ميلان – 9.45 مساء - AD Sports
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X هايدنهايم – 9.30 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نانت X مارسيليا – 10 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء X الرائد – 6 مساء – SSC HD
الطائي X أبها – 6 مساء - SSC HD
الرياض X الأخدود – 9 مساء - SSC HD
الاتحاد X الهلال – 9 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري التركي
تشايكور ريزا سبور X فاتح قرا جمرك – 9 مساء
قاسم باشا X طرابزون سبور – 9 مساء