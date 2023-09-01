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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الفتاح الجريني زوجته يشاركان شاروخان الغناء في إطلاق فيلمه بدبي

صدى البلد

شارك المغني المغربي عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة البداوي، نجم بوليوود شاروخان الغناء في احتفالية إطلاق فيلمه الجديد التي أقيمت في دبي. 

 

ونشر برنامج et بالعربي، صور وفيديوهات من كواليس احتفال شاروخان بإطلاق فيلمه Jawan على برج خليفة،  وأدى عبد الفتاح الجريني وجميلة أغنيتهما تشالي على المسرح بالتزامن مع هذا الحدث. 

 

وقال عبد الفتاح الجريني وزوجته، في تصريحات لهما إنهما سعيدان جداً بالتجربة، و شاروخان صديق بالنسبة لهما،  وليس فقط مجرد عمل، موضحين:" نتشرف دائما بمشاركته أفلامه الجديدة خصوصا بأغاني عربية".

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

حقق الفيديو الدعائي لفيلم شاروخان الجديد Jawan، مشاهدات بلغت 61 مليون مرة خلال 3 أيام من طرحه على موقع يوتيوب، وحوالي 100 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات، قبل عرضه في السينمات يوم 7 سبتمبر المقبل. 

 

فيلم شاروخان الجديد Jawan يشارك في بطولته عدد من نجوم بوليوود أبرزهم نايانثارا، سانيا مالهوترا، فيجاي، سونيل جروفر، وهو من إخراج أتلى كومار. 

 

 

وتدور أحداث فيلم شاروخان الجديد حول بطل يحاول تصحيح أوضاع المجتمع على طريقة فانديتا، ويواجه شخص خارج عن القانون تسبب في معاناة الكثيرين. 

 

جاء ذلك بعدما بدأ عرض الفيلم الهندي pathaan للنجم شاروخان على إحدى المنصات العالمية، بعد نجاحه في شباك التذاكر خلال حوالي شهرين وتحقيقه أرقام إيرادات عالية، في مارس الماضي.

 

فيلم pathaan حقق في شباك التذاكر العالمي حوالي 112 مليون دولار، بعد طرحه في السينمات نهاية يناير الماضي. 

شاروخان Jawan أغاني عربية الجريني وزوجته برج خليفة المغربي عبد الفتاح الجريني

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