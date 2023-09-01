بعد توقفها.. رفع القيود عن الرحلات الجوية في مطار فنوكوفو الروسي

أعلن مطار فنوكوفو ،اليوم الجمعة، عن رفع القيود المؤقتة على استقبال الطائرات والإفراج عنها، واستئناف المركز الجوي العمل بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، أفيد أن حوالي 58 رحلة جوية قد تأخرت في موسكو، وفقًا لمجلس مطارات موسكو عبر الإنترنت، وقفاً لما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وحتى الساعة 7:05 صباحا بتوقيت موسكو، تأخرت 11 رحلة جوية في مطار شيريميتيفو، وتم إلغاء رحلة واحدة.

في مطار فنوكوفو، تأخرت 17 رحلة جوية. وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 26 رحلة وألغيت خمس رحلات. وفي مطار جوكوفسكي، تأخرت أربع رحلات وألغيت رحلتان.

وفي وقت سابق، أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة ليوبيرتسي بمنطقة موسكو وبحسب قوله، لم تقع إصابات أو أضرار.