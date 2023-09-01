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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سنن يوم الجمعة وأفضل الأعمال فيها.. أبرزها التبكير والتطيب والدعاء

سنن يوم الجمعة
سنن يوم الجمعة

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن يوم الجمعة، والتي يستحب للمسلم أن يداوم عليها في هذا اليوم المبارك، أسوة بفعل النبي الكريم.

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سنن يوم الجمعة

وفي سنن يوم الجمعة التي ذكرها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نجملها في الآتي:
- الاغتسال
- التطيب
- لبس أفضل الثياب
- الذهاب إلى المسجد ماشيا
- التسوك
- التبكير إلى صلاة الجمعة

كما حث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإكثار من الصلاة على النبي في يوم الجمعة، وقراءة سورة الكهف، والدعاء في هذا اليوم.

الصلاة على النبي

وتعتبر الصلاة على النبي من العبادات المأمور بها شرعًا على العموم، والإكثار منها يوم الجمعة وليلتها من آكد المستحبات؛ فيوم الجمعة من أفضل الأيام، وليلته أفضل الليالي؛ لاختصاصهما بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات.

وورد عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، حديث سيدنا رسول الله: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». [أخرجه البيهقي].

كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

كما أن الصلاة على سيدنا النبي لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
 

سنن يوم الجمعة يوم الجمعة الأزهر التطيب التبكير الكهف

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