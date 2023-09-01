الولايات المتحدة تشكر تركيا على جهودها مع روسيا لإحياء صفقة الحبوب

شكرت وزارة الخارجية الأمريكية تركيا على الجهود الدبلوماسية المهمة التي تبذلها لإحياء اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود.

وجاء ذلك خلال رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على سؤال مراسل وكالة أنباء الأناضول التركية عن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو أمس الخميس، ولقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن قرار روسيا إنهاء مبادرة الحبوب، يضر بالمجتمعات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي.

وأضاف: "نرحب بجهود تركيا ودول أخرى لإعادة روسيا إلى الاتفاق".

وأشار إلى أن واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة وتركيا التي تبذل جهودا مكثفة لجعل مبادرة الحبوب ممكنة وعملية.

وتابع: "نشكر تركيا حليفتنا في الناتو على جهودها الدبلوماسية حيال تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، ونرحب بدور تركيا البناء المستمر".

وفي مؤتمر صحفي مع لافروف في موسكو، قال الوزير فيدان عن مبادرة حبوب البحر الأسود: "بمساهمة بلدنا، أعدت الأمم المتحدة حزمة جديدة من المقترحات، ونعتقد أن هذا يشكل الأساس المناسب لإحياء المبادرة".

وأضاف فيدان: "هذا الاتفاق مهم للغاية بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي واستقرار وسلام البحر الأسود".

وللحد من تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار المواد الغذائية العالمية، وقعت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود في حفل أقيم بإسطنبول يوم 22 يوليو 2022.

وأنهت روسيا الصفقة عندما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في 17 يوليو الماضي: "لقد انتهى بالفعل اتفاق ممر الحبوب، وتم إيقافه، كما أن روسيا ستعود فورا إلى الاتفاقية بمجرد تنفيذ شروطها، فلم يتم الوفاء بالقسم المتعلق بروسيا في الاتفاقية".