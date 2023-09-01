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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الليكود يطالب بالتحقيق في رفع متظاهر لافتة شبّهت نتنياهو بـ هتلر

الليكود يطالب بتحقيق
الليكود يطالب بتحقيق إثر رفع متظاهر لافتة شبّهت نتنياهو بهتل


ذكر موقع "والا" العبري، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود طالب الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في أعقاب قيام أحد المتظاهرين في فعالية مناهضة للتعديلات القضائية، بحمل لافتة تقارن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وأشار الموقع إلى أن اللافتة التي حملها أحد المتظاهرين تم من خلالها تصوير نتنياهو وهو يمزق إعلان الاستقلال تحت عنوان كتاب "كفاحي"، وهو كتاب هتلر، ويُعد من أشهر الكتب النازية الذي يُعبر عن نظرة عنصرية.

واحتج المستشار القانوني لحزب الليكود على تلك اللافتة، مؤكدا أن "كفاحي هو كتاب ألفه مضطهد اليهود أدولف هتلر، وقدم فيه عقيدته العنصرية والمعادية للسامية التي تدعو إلى إبادة الشعب اليهودي"، مشيرا إلى أن الدعاية التي تظهر في الاحتجاجات تُشير إلى أن رئيس الوزراء لديه دوافع عنصرية نازية وعليه فان دمه مُباح".

ونقل الموقع عن مصادر رفيعة المستوى في الشرطة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نتنياهو تعرض في الآونة الأخيرة إلى كثير من التهديدات من قبل متظاهرين ومحتجين يعارضون سياسة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في الملف القضائي.

وكشف المصدر عن اعتقال رجل للاشتباه بأنه هدد بقتل رئيس الوزراء نتنياهو، حيث تم استدعاؤه من قبل قوات الشرطة، الخميس، بعد أن سمع أحد الأشخاص المشتبه به، الذي كان يقيم في مدينة "حولون" يتحدث عبر الهاتف ويهدد عدة مرات خلال المحادثة بأنه سيقتل نتنياهو.

وألقي القبض على الرجل، لكن لم يتم اعتقاله بسبب حالته الصحية، وأثناء استجوابه من قبل الشرطة، أكد المشتبه به محتوى المحادثة غير أنه أنكر أي نية لتنفيذ التهديدات، مؤكدا أنها نابعة فقط من الغضب والإحباط.

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