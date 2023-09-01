عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

التحاد
التحاد

تقام اليوم مواجهة قوية بين فريق الاتحاد ومنافسه الهلال، في قمة خاصة لحسم صراع الصدارة مبكرا، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال 

وتقام مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع عبر قناة ssc  الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن في الشرق الأوسط.


ويستهدف فريق الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما تحقيق انتصاره الخامس على التوالي والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي ، حيث حقق النمور الفوز في أول 4 لقاءات بالدوري السعودي على حساب الرائد والطائي والرياض والوحدة.


ووفقا لتقارير صحفية، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما جاهز لقيادة الاتحاد أمام الهلال بعد تعافيه من إصابة عضلية وخوض الحصة التدريبية أمس الخميس.


على الجانب الآخر، يأمل الهلال في إسقاط النمور وانتزاع الصدارة حيث يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث حقق الزعيم 3 انتصارات هذا الموسم، وتعادل في مباراة وحيدة مع الفيحاء بهدف لمثله.


ويتقاسم الاتحاد صدارة الدوري السعودي مع الأهلي برصيد 12 نقطة لكل منهما مع تفوق النمور بفارق الأهداف، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

الاتحاد الهلال الدوري السعودي فريق الاتحاد دوري روشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

ليفربول مع أندية سهلة.. نتائج قرعة مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024

شاهد| صور من ناسا تظهر حفرة على القمر خلفها حطام مركبة روسية

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ