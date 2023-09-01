موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تقام اليوم مواجهة قوية بين فريق الاتحاد ومنافسه الهلال، في قمة خاصة لحسم صراع الصدارة مبكرا، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال

وتقام مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع عبر قناة ssc الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن في الشرق الأوسط.



ويستهدف فريق الاتحاد بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما تحقيق انتصاره الخامس على التوالي والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي ، حيث حقق النمور الفوز في أول 4 لقاءات بالدوري السعودي على حساب الرائد والطائي والرياض والوحدة.



ووفقا لتقارير صحفية، فإن النجم الفرنسي كريم بنزيما جاهز لقيادة الاتحاد أمام الهلال بعد تعافيه من إصابة عضلية وخوض الحصة التدريبية أمس الخميس.



على الجانب الآخر، يأمل الهلال في إسقاط النمور وانتزاع الصدارة حيث يحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث حقق الزعيم 3 انتصارات هذا الموسم، وتعادل في مباراة وحيدة مع الفيحاء بهدف لمثله.



ويتقاسم الاتحاد صدارة الدوري السعودي مع الأهلي برصيد 12 نقطة لكل منهما مع تفوق النمور بفارق الأهداف، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.