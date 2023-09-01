بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة.. حوافز مادية تصل لـ 75 % من الأجر

حمل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، مزايا وتسهيلات عديدة لأصحاب الأمراض المزمنة لإعانتهم على مواجهة الحياة.

وتضمن باب تأمين المرض في قانون المعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا عديدة لصالح المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام التأمينى.

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في هذا الصدد، نصت المادة 76 على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (75%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.