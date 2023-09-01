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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023.. 60.3% آداب انتساب ومقاعد لكليات الحقوق.. رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس
يبحث حاليا جميع طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023 عن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على مختلف محركات البحث على الإنترنت .

 

خطوات التقديم للكليات والجامعات المصرية في تنسيق الجامعات 2023
تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، انطلق رسميا تنسيق المرحلة الثالثة عبر الموقع الالكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023 وحددت وزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا  ويمكن للطالب الحصول علي خدمة التنسيق من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

 

بروتوكول تقديم 100 منحة دراسية كاملة.. حصاد أنشطة التعليم العالي في أسبوع
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 26 أغسطس وحتى 1 سبتمبر وكان على النحو الآتي:

 

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها
تنسيق المرحلة الثالثة 2023  ، يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والمتخلفين بالمرحلة الاولي والثانية تسجيل الرغيات في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 .

الفرصة الأخيرة خلال ساعات.. موعد غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الماضي الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

غلاء الكتب الخارجية يشعل غضب أولياء الأمور.. البدائل المتاحة لحل الأزمة
تسببت أسعار الكتب الخارجية الخاصة بجميع المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 غضب أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، حيث أكد الاهالي أن سعر الكتاب الخارجي في المادة الواحدة وصل لـ 800 جنيه وهو الأمر الذي يتطلب ميزانية مخصصة للكتب الخارجية في جميع البيوت المصرية في العام الدراسي الجديد .

هل تطبيق تقليص سنوات الدراسة 3 سنوات بكليات التربية رسميا؟.. تفاصيل
قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن اللائحة الجديدة الموحدة لكل كليات التربية والمعدة موضوعه قبل لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي الهدف منها القيام بإعادة هيكلة برامج كليات التربية.

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديد في مصر(USAID)، والوفد المرافق له، بحضور د.محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة.
 

مؤشرات المرحلة الثالثة 2023.. 60.3% آداب انتساب ومقاعد لكليات الحقوق| اعرفها
كليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 يبحث طلاب الثانوية العامة عن أماكن شاغرة بكليات الحقوق .

 

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