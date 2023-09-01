عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرصة الأخيرة خلال ساعات.. موعد غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الماضي الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

 

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

 

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

يشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي  بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

 

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 60.5% ، بينما  حقوق انتساب 59.8%.

 

 

 

تسجيل الرغبات بشكل صحيح 

 

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني. 

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية  بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تنسيق الجامعات اعمال تنسيق الجامعات 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون العلمي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

لو جايب 61.5% هتلحق آداب و59.8% حقوق..بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الجامعات الأهلية: استطعنا استقطاب الطلاب من خلال البرامج المؤهلة لاحتياجات سوق العمل الدولي

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل إعلان تقليص سنوات الدراسة بهندسة عين شمس

بعد تزايد الإقبال عليها .. هل تمكنت الجامعات الأهلية من جذب الطلاب راغبي السفر للخارج للدراسة بمصر ؟

بعد قرارات تقليص سنوات الدراسة بالكليات.. "الأعلى للجامعات": نسعى للتحويل إلى نظام الساعات المعتمدة

للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالقاهرة

«التعليم العالي» تزف بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ترشيحاتنا

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ