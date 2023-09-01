الفرصة الأخيرة خلال ساعات.. موعد غلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من اليوم الأربعاء، الماضي الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

• العدد المُقدر لطلاب هذه المرحلة:

الشعب العلمية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

يشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 60.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

تسجيل الرغبات بشكل صحيح

. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

3. اختر تسجيل الرغبات.

4. اختر مصدر شهادتك.

5. قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

6. أدخل الرقم التأكيدي.

7. اضغط على الخطوة التالية.

8. قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

9. تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

10. هناك أسهم لتعديل الرغبات وحذف الرغبة في حالة الخطأ.

11. خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

12. اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

13. قم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

15. الضغط على كلمة «تسجيل».

16. تظهر أمامك استمارة الرغبات

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg