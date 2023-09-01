نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية وانهاء شاب لحياة صديقه بسبب المشاريب على المقهى.
تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأحد العقارات بدائرة القسم.
دفنوه في عيادته| 13 شاهدا بقضية طبيب الساحل.. تفاصيل
تنظر الدائرة الأولي بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، غدا، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، أولى جلسات محاكمة، المتهمون في قضية طبيب الساحل .
مين يدفع المشاريب.. شاب ينهي حياة صديقه على القهوة في المحلة
قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس متهم انهاء حياة صديقه بطعنه نافذة فى البطن باستخدام سلاح أبيض، خلال جلوسهما على إحدى المقاهي، بمنطقة الوزارية بدائرة القسم ، 4 أيام على ذمة التحقيق.
من أنهى حياة مراقب أمن إمبابة.. التحريات تجيب
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة مراقب أمن بمنطقة إمبابة.
النيابة تحقق في واقعة وفاة مواطن بدعوي الإهمال الطبي داخل مستشفي كفر الزيات
أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة المواطن "حسن محمد عثمان" يحمل رقم 1001 اداري ثان مركز شرطة كفر الزيات حول واقعة وفاته بدعوي الإهمال الطبي داخل أحدي المستشفيات بمركز ومدينة كفر الزيات.