نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية وانهاء شاب لحياة صديقه بسبب المشاريب على المقهى.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جُثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأحد العقارات بدائرة القسم.

تنظر الدائرة الأولي بـ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، غدا، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، أولى جلسات محاكمة، المتهمون في قضية طبيب الساحل .

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حبس متهم انهاء حياة صديقه بطعنه نافذة فى البطن باستخدام سلاح أبيض، خلال جلوسهما على إحدى المقاهي، بمنطقة الوزارية بدائرة القسم ، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة مراقب أمن بمنطقة إمبابة.

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة المواطن "حسن محمد عثمان" يحمل رقم 1001 اداري ثان مركز شرطة كفر الزيات حول واقعة وفاته بدعوي الإهمال الطبي داخل أحدي المستشفيات بمركز ومدينة كفر الزيات.