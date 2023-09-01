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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

صدى البلد

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة الدوري الأوروبي عن موسم 2023-2024، والتي شهدت مجموعة سهلة لكلا من ليفربول وروما الإيطالي، ومتوازنة لفريق برايتون الإنجليزي في أول موسم أوروبي له تحت قيادة دي زيربي.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي:

المجموعة الأولى:

ويست هام يونايتد

أولمبياكوس

فرايبورج

باتشكا توبولا

المجموعة الثانية:

أياكس أمستردام

أولمبيك مرسيليا

برايتون

أيك أثينا

المجموعة الثالثة:

رينجرز

ريال بيتيس

سبارتا براج

أريس ليماسول

المجموعة الرابعة:

أتلانتا

سبورتنج

شتورم جراتس

راكوف تشيستوخوفا

المجموعة الخامسة:

ليفربول

إل.أية.إس.كيه

سان جيلواز

تولوز

المجموعة السادسة:

فياريال

ستاد رين

مكابي حيفا

باناثينايكوس

المجموعة السابعة:

روما

سلافيا براج

شريف تيراسبول

سيرفيت

المجموعة الثامنة:

باير ليفركوزن

قراباغ

مولده

هاكن

مواعيد دور المجموعات:

الجولة الأولى: 21 سبتمبر

الجولة الثانية: 5 أكتوبر

الجولة الثالثة: 26 أكتوبر

الجولة الرابعة: 9 نوفمبر

الجولة الخامسة: 30 نوفمبر

الجولة السادسة: 14 ديسمبر

الأوروبى ليفربول روما برايتون دي زيربي

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