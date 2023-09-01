قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة الدوري الأوروبي عن موسم 2023-2024، والتي شهدت مجموعة سهلة لكلا من ليفربول وروما الإيطالي، ومتوازنة لفريق برايتون الإنجليزي في أول موسم أوروبي له تحت قيادة دي زيربي.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي:

المجموعة الأولى:

ويست هام يونايتد

أولمبياكوس

فرايبورج

باتشكا توبولا

المجموعة الثانية:

أياكس أمستردام

أولمبيك مرسيليا

برايتون

أيك أثينا

المجموعة الثالثة:

رينجرز

ريال بيتيس

سبارتا براج

أريس ليماسول

المجموعة الرابعة:

أتلانتا

سبورتنج

شتورم جراتس

راكوف تشيستوخوفا

المجموعة الخامسة:

ليفربول

إل.أية.إس.كيه

سان جيلواز

تولوز

المجموعة السادسة:

فياريال

ستاد رين

مكابي حيفا

باناثينايكوس

المجموعة السابعة:

روما

سلافيا براج

شريف تيراسبول

سيرفيت

المجموعة الثامنة:

باير ليفركوزن

قراباغ

مولده

هاكن

مواعيد دور المجموعات:

الجولة الأولى: 21 سبتمبر

الجولة الثانية: 5 أكتوبر

الجولة الثالثة: 26 أكتوبر

الجولة الرابعة: 9 نوفمبر

الجولة الخامسة: 30 نوفمبر

الجولة السادسة: 14 ديسمبر