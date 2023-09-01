قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة الدوري الأوروبي عن موسم 2023-2024، والتي شهدت مجموعة سهلة لكلا من ليفربول وروما الإيطالي، ومتوازنة لفريق برايتون الإنجليزي في أول موسم أوروبي له تحت قيادة دي زيربي.
نتائج قرعة الدوري الأوروبي:
المجموعة الأولى:
ويست هام يونايتد
أولمبياكوس
فرايبورج
باتشكا توبولا
المجموعة الثانية:
أياكس أمستردام
أولمبيك مرسيليا
برايتون
أيك أثينا
المجموعة الثالثة:
رينجرز
ريال بيتيس
سبارتا براج
أريس ليماسول
المجموعة الرابعة:
أتلانتا
سبورتنج
شتورم جراتس
راكوف تشيستوخوفا
المجموعة الخامسة:
ليفربول
إل.أية.إس.كيه
سان جيلواز
تولوز
المجموعة السادسة:
فياريال
ستاد رين
مكابي حيفا
باناثينايكوس
المجموعة السابعة:
روما
سلافيا براج
شريف تيراسبول
سيرفيت
المجموعة الثامنة:
باير ليفركوزن
قراباغ
مولده
هاكن
مواعيد دور المجموعات:
الجولة الأولى: 21 سبتمبر
الجولة الثانية: 5 أكتوبر
الجولة الثالثة: 26 أكتوبر
الجولة الرابعة: 9 نوفمبر
الجولة الخامسة: 30 نوفمبر
الجولة السادسة: 14 ديسمبر