عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيزات أمنية في ليبيا بسبب وزيرة الخارجية المقالة

وزيرة الخارجية المقالة
وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 تعزيزات أمنية، تزامنا مع دعوات للتظاهر ضد لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

واندلعت أزمة كبيرة خلال الأسبوع الجاري، بسبب ما كشفته تل أبيب عن لقاء نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، لبحث ملف التطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

وتسبب الأمر في غضب عارم لدى الشعب الليبي الذي خرج للتظاهر في بعض المدن الليبية، واستجابة للضغط الشعبي ضد المنقوش، أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قرارا بإقالتها من منصبها وإحالتها للتحقيق.

وعلى الرغم من الغضب الكبير ومخالفة المنقوش، للدستور الليبي الذي يجرم التطبيع مع إسرائيل، إلا أن "الدبيبة" دافع عنها خلال جلسة مجلس الوزراء الليبي أمس الخميس، مؤكدا أنها كانت "مخلصة للوطن".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية وعبرية أن لقاء المنقوش وكوهين، تم بتنسيق على أعلى المستويات، وبوساطة إيطالية.

وفور انتشار التقارير بشأن لقاء كوهين والمنقوش، فرت الأخيرة من ليبيا إلى تركيا عبر مطار معيتيقة بطائرة تابعة للحكومة المؤقتة، وكشفت تقارير لوسائل إعلام ليبية أن نجلاء المنقوش سافرت من تركيا إلى العاصمة البريطانية لندن.

تعزيزات أمنية في ليبيا وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين إيلي كوهين نجلاء المنقوش المنقوش التطبيع بين ليبيا وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

عاجل.. اتحاد جدة يُقدم عرضا خرافيا لضم محمد صلاح من ليفربول.. تفاصيل

هيحصل إغلاق تاني؟ إعلان رسمي من الصحة بشأن متحورات كورونا

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

موضوعات متعلقة

بعد إقالة المنقوش.. اقتراح غريب من الدبيبة بشأن وزارة الخارجية الليبية

أخلصت للوطن.. الدبيبة يدافع عن نجلاء المنقوش بعد أزمة التطبيع مع إسرائيل

ترشيحاتنا

بسعر جديد .. أرخص سيارة هيونداي "زيرو" في مصر

عميد طب قصر العيني يكشف موعد افتتاح مستشفى ثابت ثابت

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

اليوم.. بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر سبتمبر

فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام الأسبرين.. وصفات مذهلة لعلاج مشاكل البشرة

طريقة عمل خبز الزيتون والروز ماري الإيطالي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفشار؟

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

فيديو

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ