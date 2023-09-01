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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يواسي عمرو عبد الجليل في وفاة شقيقه

عزاء شقيق عمرو عبد
عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

حرص الفنان حسن الرداد، على مواساة الفنان عمرو عبد الجليل، ومشاطرته الأحزان في عزاء شقيق الأخير مساء اليوم الجمعة 1 سبتمبر، بمسجد عمر مكرم. 

 

عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

استقبل الفنان عمرو عبد الجليل، المعزين لتقديم واجب العزاء في شقيقه بمسجد عمر مكرم، اليوم الجمعة، بعد صلاة المغرب، بحضور عدد من النجوم والمقربين. 

وسيطرت علامات الحزن الشديد على وجه عمرو عبد الجليل، خلال مراسم العزاء، وحرص الفنان محمد عبد الحافظ على مجاورة عمرو عبد الجليل، في سرادق العزاء. 

وشهد عزاء شقيق عمرو عبد الجليل، حضور عدد من نجوم الفن، منهم: (المخرج خالد يوسف، حسن الرداد، مصطفى قمر وابنه تيام، أشرف زكي، المخرج عادل عوض، وآخرون). 

 

جنازة شقيق عمرو عبد الجليل 

شيعت ظهر اليوم، جنازة المستشار هشام عبد الجليل شقيق الفنان عمرو عبد الجليل بعد صلاة الجمعة من مسجد المدينة المنورة أبراج عثمان.

وشارك الأهل والأقارب والأصدقاء والفنانين علي رأسهم الفنان محمد لطفي في جنازة شقيق الفنان عمرو عبدالجليل.

 

 

 

ووصل جثمان المستشار هشام عبد الجليل شقيق الفنان عمرو عبد الجليل مسجد المدينة المنورة بأبراج عثمان للصلاة عليه عقب صلاة الجمعة.

وذلك بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال العامة والفنانين، حيث خيم الحزن علي الحضور كافة.

 

وفاة شقيق عمرو عبد الجليل 

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل منذ ساعات رحيل شقيقه، وطلب الدعاء له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، دون تحديد هويته وإذا كان توأمه أو شقيقه الآخر. 

 

وبعد ساعات أوضح الفنان عمرو عبد الجليل هوية شقيقه الراحل، وهو المستشار هشام عبد الجليل، وليس توأمه أيمن، وكشف عن موعد الجنازة والعزاء.

 

عزاء شقيق عمرو عبد الجليل
عزاء شقيق عمرو عبد الجليل
عزاء شقيق عمرو عبد الجليل
عزاء شقيق عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل الفنان عمرو عبد الجليل حسن الرداد الفنان حسن الرداد شقيق عمرو عبد الجليل عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

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