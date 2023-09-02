أخبار التعليم| الموقع متاح الآن.. اطلع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط… مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الموقع متاح الآن.. اطلع على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 , حيث يمكن الاطلاع غليها عبر هذا الرابط

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سيطرت على جميع محركات البحث، حيث انتهت مرحلة التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة مساء أمس الجمعة، ويترقب الطلاب في الوقت الحالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمعرفة نتيجة التنسيق ومعرفة اي كلية سوف يلتحقون بها.

جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات .. منتصف سبتمبر

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر منتصف سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.

لطلاب الثانوية العامة.. كليات يطلبها سوق العمل متاحة بالمرحلة الثالثة

أكد الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي، أنه على الطلاب البحث عن الجامعات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع اهتماماتهم ومستوى دراستهم، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على مواقع الجامعات، والتعرف على المناهج الدراسية، وشروط القبول، والتكاليف، وغيرها من المعلومات المهمة.

5 شروط للالتحاق بقسم اللغة الألمانية في آداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة نظام 3 سنوات بالنسبة المئوية

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تتصدر محركات البحث جوجل من الطلاب وأولياء في رغبتهم بمعرفة الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، كذلك المعاهد والكليات المتاحة.