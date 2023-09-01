حبس شخص أدار شبكة إنترنت هوائية دون ترخيص بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه بمصر القديمة .

وكلفت النيابة، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على شخص لاتهامه بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه بمصر القديمة .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.

وتم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).



وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.