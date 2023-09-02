الآثار توضح سبب تسقيف معبد الكرنك.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، عن السبب وراء قرار تسقيف معبد الكرنك، موضحًا أن هذا القرار لم يكن اتخذ بشكل عرضي أو عفوي. تم التحضير له بدقة من خلال إجراء دراسة شاملة تغطي صالة الأعمدة الكبرى في المعبد. في السابق، كانت هذه الصالة مغطاة بسقف من الحجر، ولكن تم تغييره إلى سقف خشبي.

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير أن الجهود تجرى حالياً لاستعادة هيئة الصالة الكبرى إلى حالتها الأصلية كما كانت في العصور القديمة المصرية. وأشار إلى أن تسقيف الصالة بالحجر مرة أخرى يعتبر أمراً غير ممكن بسبب التكلفة الباهظة ومن أجل الحفاظ على سلامة الأثر وسلامة الزوار.

وأضاف أن استخدام الخشب لتسقيف الصالة ليس فكرة غريبة، حيث كان الخشب عنصرًا أساسيًا في العمارة المصرية القديمة، وقد تم استخدامه في العديد من المواقع الأثرية.