وكيل وزارة الصحة يحيل المتغيبين في مستشفى التوليد والصحة الإنجابية إلى التحقيق

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال مرور مفاجئ مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.



حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وكشك الولادة والقسم المجاني متابع الإجراءات التمريضية والطبية للمرضى والمقدمة من الفريق الطبي والتأكد من مناظرة المرضى من الأطباء وتسجيل التطورات بالسجل الخاص لكل مريضة أثناء تقديم الخدمة الطبية وفقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال والتعامل مع حالات الطوارئ.



وخلال المرور تلاحظ غياب بعض العاملين بالمستشفى دون سند قانوني وتم إحالتهم للتحقيق العاجل بديوان عام المديرية.



ووجه وكيل وزارة الصحة لإدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن القسم الاقتصادي بالمستشفى بصفة عاجلة ومعوقات التشغيل للعمل على حلها مع الإدارات المعنية بالمديرية.



كما حرص وكيل وزارة الصحة على تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة وأماكن متفرقة بالمستشفى وتلاحظ تدنى مستوى النظافة بتلك الأماكن وتم توجيه إنذار مشدد لمسئول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة المستمرة من إدارة المستشفى.



وتفقد "سالم" بنك الدم التخزيني بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته



كما استمع لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم مشددا على الطاقم الطبي والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطني وزائري مطروح.