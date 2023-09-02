خبير: زيارة الفريق البرهان لمصر لها دلالات عديدة

أكد أحمد إمبابي، باحث في الشأن الأفريقي، أن زيارة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر هي الأولى له بعد الصراع الدائر في السودان في الفترة الحالية، وأن هذا الأمر له العديد من الدلالات الخاصة بالعلاقات القوية بين مصر والسودان في الفترة الأخيرة.

خبير يتحدث عن زيارة الفريق البرهان إلى مصر

وأضاف "إمبابي"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر والسودان قوية جدا على المستوى الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات كان هناك تعاون كبير على مدار السنوات الماضية، ومصر لم تتأخر لحظة في مساعدة السودان في أي تحديات واجهتها في السنوات الماضية.

وتابع الخبير في الشأن الأفريقي، أن زيارة الفريق البرهان إلى مصر والجلوس مع الرئيس السيسي في مدينة العلمين بالتأكيد شهدت الحديث حول العديد من الملفات، وعلى رأسها الصراعات التي تدور في السودان في الوقت الراهن.