عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

طريقة عمل طاسة كبدة
طريقة عمل طاسة كبدة

طاسة كبدة من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،طريقة عمل طاسة كبدة.

txt

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

txt

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

مقادير طاسة كبدة


نصف كيلو كبدة شرائح
١طماطم مكعبات
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1فلفل أخضر حار شرائح
زيت
كزبرة جافة
كمون
ملح


طريقة تحضير طاسة كبدة 


في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الكبدة "معصور عليها ليمون" ونشوحها قليلاً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الطاسة نضع الثوم والفلفل الحار والكزبرة الجافة والكمون والملح  ونقلب جيداً ثم نضيف الطماطم ونقلب قليلاً ونتركها حتى ينزل منها الماء ثم نضع الكبدة مرة أخرى ونتركها قليلاً حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا

طاسة كبدة طريقة عمل طاسة كبدة مقادير طاسة كبدة طريقة تحضير طاسة كبدة الشيف نونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا يعيد الكمامات لشوارع أمريكا

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

موضوعات متعلقة

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

غلاء الأسعار والدين العام للدولة .. الحوار الوطني تعود جلساته بأجندة قضايا عاجلة

لو هتغير عربيتك.. هدية كبيرة من الحكومة بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة

قنابل يدوية.. إنفجاران بمخيم عين الحلوة بلبنان

اليونان تفشل في إخماد حريق اندلع منذ 15 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ