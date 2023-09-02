طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

طاسة كبدة من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه الشهي و اللذيذ، مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك،طريقة عمل طاسة كبدة.

مقادير طاسة كبدة



نصف كيلو كبدة شرائح

١طماطم مكعبات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1فلفل أخضر حار شرائح

زيت

كزبرة جافة

كمون

ملح



طريقة تحضير طاسة كبدة



في طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع الكبدة "معصور عليها ليمون" ونشوحها قليلاً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الطاسة نضع الثوم والفلفل الحار والكزبرة الجافة والكمون والملح ونقلب جيداً ثم نضيف الطماطم ونقلب قليلاً ونتركها حتى ينزل منها الماء ثم نضع الكبدة مرة أخرى ونتركها قليلاً حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا