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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

طارق حامد
طارق حامد

أكد تقرير صحفي أن الدولي المصري طارق حامد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، حسم وجهته المقبلة، بعد خروجه من حسابات نونو سانتو، مدرب العميد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن  طارق حامد اتفق مع نادي ضمك السعودي على الانضمام لصفوفه لمدة عامين بداية من الموسم الجاري.

وأضافت أن إدارة ضمك بدأت بمخاطبة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد طارق حامد، الذي يرتبط بالفريق الغربي حتى الصيف المقبل.

كان طارق حامد انضم لصفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وساهم طارق حامد في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي العام الماضي بعد غياب دام 14 عاما.

طارق حامد اتحاد جدة نونو سانتو ضمك الدوري السعودي

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لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

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