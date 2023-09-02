لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

أكد تقرير صحفي أن الدولي المصري طارق حامد، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، حسم وجهته المقبلة، بعد خروجه من حسابات نونو سانتو، مدرب العميد.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن طارق حامد اتفق مع نادي ضمك السعودي على الانضمام لصفوفه لمدة عامين بداية من الموسم الجاري.

وأضافت أن إدارة ضمك بدأت بمخاطبة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية في عقد طارق حامد، الذي يرتبط بالفريق الغربي حتى الصيف المقبل.

كان طارق حامد انضم لصفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وساهم طارق حامد في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي العام الماضي بعد غياب دام 14 عاما.