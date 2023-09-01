ناقد يعلن سر أزمة انضمام طارق حامد لفرق الدوري السعودي

أكد عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي أن نادي الوحدة السعودي وضمك يرغبان في التعاقد مع طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل غلق باب القيد بشكل رسمي في الفترة القادمة.

وقال عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ناديي الوحدة و ضَمك السعوديين من أبرز المهتمين بضم طارق حامد في حال رحيله عن فريق اتحاد جدة السعودي في الفترة القادمة بعد ضم أكثر من لاعب في مركزه".

وتابع:" الأزمة الحالية مع طارق حامد والوحدة وضمك أن الناديين يرغبان في التوقيع معه لمدة موسم واحد فقط في حين يرغب طارق حامد في التوقيع لمدة موسمين قادمين ".