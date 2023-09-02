عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. اعتماد القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي

الإمارات - علم
الإمارات - علم

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، بواقع 118 مرشحاً في أبوظبي و57 في دبي و50 في الشارقة و21  في عجمان و34 في رأس الخيمة و14 في أم القيوين و15 في الفجيرة.

وتستعد الإمارات لأول استحقاق في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تشرف على الاستحقاق الانتخابي لجنة وطنية للانتخابات تتوزع فروعها على الإمارات السبع، وقد أصدرت قرارها رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في إطار الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة للانتخابات.

وتشكل التعليمات التنفيذية للانتخابات الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على 69 مادة مقسمة على 9 فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

تضمنت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناءً على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد؛ وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقا للتعليمات، فإنه لن يكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية وسيتمكن الناخب الموجود خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبالعودة إلى مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن خطاب التمكين للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة السابق عام 2005، شكل نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، حيث أرسى القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس وتعزيز دوره، وزيادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به على أتم وجه.

الإمارات تجدد الدعوة لحشد الجهود لضمان التدفق الحر للسلع ورؤوس الأموال

بعد انضمامها لـ البريكس| هل تحولت الإمارات إلى معارضة واشنطن؟.. وزير يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا.. الكمامات تعود لشوارع أمريكا

موضوعات متعلقة

مستشار رئيس الإمارات: COP28 جزء مهم من حل أزمة الاحتباس الحراري

اقتصاد الإمارات| إكسبو الشارقة يستعد لاستضافة 18 معرضا الربع الأخير من 2023

ترشيحاتنا

لماذا لجأ بوتين إلى سلاح جديد قادر على حمل رؤوس نووية ضد الأوكران

المجلس القومي للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

انهيار أسرة طبيب الساحل| ماذا يحدث داخل جنايات القاهرة .. تفاصيل

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

القمح في أمان.. اكتفاء ذاتي بنسبة 70% وكميات جديدة تصل إلى مصر

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ