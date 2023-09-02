فلسطين .. زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على مراكب الصيادين

أفاد مراسل وكالة صفا الفلسطينية بأن زوارق حربية إسرائيلية اطلقت النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع.

وكان قد أصيب فلسطينيان أحدهما طفل بجروح، في مواجهات الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مع قوات الاحتلال التي شنت حملة دهم، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محليّة في قلقيلية، بأن مواجهات اندلعت في ساعةٍ متأخرة الليلة الماضية مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، أصيب خلالها مواطنان أحدهما طفل.

وأبانت المصادر أن تلك القوات اعتقلت الشاب قصي شبيطة من داخل منتزه البلدة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، شاباً من محيط باب العامود في القدس المحتلة، فيما قالت مصادر مقدسية، إنّ مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، واعتقلت الطالب بجامعة بيرزيت إبراهيم سعود بني عودة والشاب محمد دار حامد.

واعتقلت قوات الاحتلال من رام الله والبيرة أيضاً كلا من: أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما تواصل قوات الاحتلال، حصار قرية بُرقا شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب أمجد سهيل صلاح (21 عامًا) من قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها الليلة الماضية، بلدة العوجا.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في بلدة العوجا عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية للرد على الاعتداءات.