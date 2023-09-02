عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار على مراكب الصيادين

ارشيفي
ارشيفي

أفاد مراسل وكالة صفا الفلسطينية بأن زوارق حربية إسرائيلية اطلقت النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمالي قطاع.

وكان قد أصيب فلسطينيان أحدهما طفل بجروح، في مواجهات الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مع قوات الاحتلال التي شنت حملة دهم، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محليّة في قلقيلية، بأن مواجهات اندلعت في ساعةٍ متأخرة الليلة الماضية مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، أصيب خلالها مواطنان أحدهما طفل.

وأبانت المصادر أن تلك القوات اعتقلت الشاب قصي شبيطة من داخل منتزه البلدة.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، شاباً من محيط باب العامود في القدس المحتلة، فيما قالت مصادر مقدسية، إنّ مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، واعتقلت الطالب بجامعة بيرزيت إبراهيم سعود بني عودة والشاب محمد دار حامد.

واعتقلت قوات الاحتلال من رام الله والبيرة أيضاً كلا من: أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

كما تواصل قوات الاحتلال، حصار قرية بُرقا شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب أمجد سهيل صلاح (21 عامًا) من قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها الليلة الماضية، بلدة العوجا.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في بلدة العوجا عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية للرد على الاعتداءات.

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في حماية مشددة من قوات الاحتلال

إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا.. الكمامات تعود لشوارع أمريكا

موضوعات متعلقة

فلسطين .. أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تفجير نابلس

وزارة الصحة تعلن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

ترشيحاتنا

لماذا لجأ بوتين إلى سلاح جديد قادر على حمل رؤوس نووية ضد الأوكران

المجلس القومي للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

انهيار أسرة طبيب الساحل| ماذا يحدث داخل جنايات القاهرة .. تفاصيل

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

القمح في أمان.. اكتفاء ذاتي بنسبة 70% وكميات جديدة تصل إلى مصر

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ