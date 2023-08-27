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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الاشتباكات بين المقاومين
الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بإصابة 5 فلسطينيين قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

 العديد من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال


وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الإصابات نتجت عن اقتحام قوات الاحتلال لمناطق بالضفة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال قامت باعتقال شاب من مخيم جنين، وآخر من مخيم طولكرم.
وأضافت أنه في وقت سابق اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الأعيرة النارية الكثيفة عقب اقتحام المخيم.
وتابعت، أن العديد من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال" نشبت، لافتةً إلى أن المصادر الطبية أكدت أن كل الإصابات تتلقى العلاج، وجرى وصف إصابتهم بالمستقرة.
وذكرت، أن قوات الاحتلال قامت بالانسحاب من مخيم جنين منذ ساعات، بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت بينها المقاومين في مخيم طولكرم ومحيطه.
 

 

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